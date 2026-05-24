Suna Selen’den yıllar sonra Münir Özkul itirafı! “Benim taze kana ihtiyacım var” sözleri gündem oldu

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suna Selen, eski eşi Münir Özkul ile boşanma sürecine dair yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selen’in anlattıkları ve kızları Güner Özkul’la ilgili verdiği detay sosyal medyada gündem yarattı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, yıllar sonra eski eşi Suna Selen'in itirafları ve iddialarıyla gündeme geldi. 6 yıl evli olmak üzere toplam 14 yıl birlikte yaşayan ikilinin ilişkisine dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Suna Selen, boşanmalarının perde arkasını anlattı.

Suna Selen açıklamasında "Ayrılmamızın sebebi şu oldu; Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik" dedi.

"ESKİ EŞİNİN ADINI ÇOCUĞUMUZA KOYDUK"

Usta oyuncu, "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. İlk eşi Şadan Hanım çocuğumuza kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu" diye konuştu.

Usta oyuncu Suna Selen devamında ise, "Sonra, Şadan Hanım başka bir talepte daha bulundu. Münir bir gün bana, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor' dedi. 'Tamam, boşanalım' dedim. Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız" ifadelerini kullandı.

4 EVLİLİKTEN 3 ÇOCUK

Münir Özkul, 4 kez evlendi. Şadan Özkul, Suna Selen, Yaşar Özkul ve Umman Özkul ile evlilikler yaşadı. Oyuncunun ilk evliliğinden Ferdi ve Hayriye adında iki tane daha çocuğu dünyaya geldi. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan sanatçı, 2018'de vefat etmişti.

