Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında?

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Bodrum'da tatil yapıyor. Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında görüntülenen 82 yaşındaki oyuncu, gün boyunca güneşlendi.

Siyah mayosuyla görüntülenen Nebahat Çehre fiziğiyle gençlere taş çıkardı. Sosyal medyada da konuşulan usta oyuncuya "Kadın yıllara meydan okuyor" yorumları yağdı.

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Öte yandan gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen usta oyuncu kararını verdi.

Nebahat Çehre, Star TV için çekilecek yeni sezonun hem oyuncu kadrosuyla, hem de konusuyla en iddialı dizilerinin başında gelen “Düğünümüz Var” ile anlaşmaya vardı.