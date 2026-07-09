MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında?

82 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Çehre'nin mayolu halleri sosyal medyada konuşuldu.

Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında?

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Bodrum'da tatil yapıyor. Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında görüntülenen 82 yaşındaki oyuncu, gün boyunca güneşlendi.

Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında? 1

Siyah mayosuyla görüntülenen Nebahat Çehre fiziğiyle gençlere taş çıkardı. Sosyal medyada da konuşulan usta oyuncuya "Kadın yıllara meydan okuyor" yorumları yağdı.

Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında? 2

EKRANA DÖNÜYOR

Öte yandan gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen usta oyuncu kararını verdi.

Nebahat Çehre mayolu haliyle konuşuldu! Nebahat Çehre kaç yaşında? 3

Nebahat Çehre, Star TV için çekilecek yeni sezonun hem oyuncu kadrosuyla, hem de konusuyla en iddialı dizilerinin başında gelen “Düğünümüz Var” ile anlaşmaya vardı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldıCesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si evi terk etti! Boşanma davası açtıTaşacak Bu Deniz'in Esme'si evi terk etti! Boşanma davası açtı

Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.