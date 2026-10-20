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Survivor 2027'de sürpriz isim! Acun Ilıcalı'nın paylaşımında Emel Özkızıltaş detayı

Survivor 2027 için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimler arasında, bir döneme damga vuran yarışmayla tanınan ve Çarkıfelek'te hosteslik yapan Emel Özkızıltaş da yer aldı.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Acun Ilıcalı'nın paylaşımında Emel Özkızıltaş detayı
Çiğdem Berfin Sevinç

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, yeni sezonunda izleyicileri farklı bir formatla buluşturmaya hazırlanıyor. 2005 yılından bu yana ekranlarda olan yarışmada, yıllardır süren Ünlüler-Gönüllüler mücadelesinin yerini yeni bir konsept alacak.

Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlamasının planlandığını belirtmiş ve format değişikliğinin sinyalini vermişti. Yeni sezonda eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanları olarak yarışması bekleniyor. İki ismin takımlarında mücadele edecek yarışmacılar arasından şampiyon olan kişinin ise 10 milyon TL'lik ödülün sahibi olacağı açıklanmıştı.

Survivor 2027 de sürpriz isim! Acun Ilıcalı nın paylaşımında Emel Özkızıltaş detayı 1

ACUN ILICALI'NIN PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Survivor 2027'nin kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimlerin görüntülerini paylaştı. Paylaşımlarda yer alan isimlerden biri de Emel Özkızıltaş oldu.

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Özkızıltaş, bir dönem ekranların tanınan yüzleri arasında yer alıyordu. Survivor paylaşımında görülmesiyle birlikte Özkızıltaş'ın yeni sezonda yarışıp yarışmayacağı merak konusu oldu. Ancak yarışmacı kadrosuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Survivor 2027 de sürpriz isim! Acun Ilıcalı nın paylaşımında Emel Özkızıltaş detayı 2

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, televizyon dünyasında ilk çıkışını İşte Benim Stilim yarışmasıyla yaptı. 2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunda birinci olan Özkızıltaş, jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın taktığı “Zennube” lakabıyla da hafızalara kazındı.

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Özkızıltaş, yarışmanın ardından televizyon projelerinde yer aldı ve Çarkıfelek programında hosteslik yaptı. Geçtiğimiz yıl İşte Benim Stilim'e geri dönen isim, yeniden TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Survivor 2027 de sürpriz isim! Acun Ilıcalı nın paylaşımında Emel Özkızıltaş detayı 3

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Emel Özkızıltaş
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