Survivor Almeda Baylan Gelinim Mutfakta ile ekrana geri döndü! Son halini gören şaştı kaldı

Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yarışmadan diskalifiye olmasıyla adından söz ettiren Survivor Almeda son dönemde değişimiyle dikkat çekiyordu.

Çeşitli estetikler yaptıran Survivor Almeda şimdi de Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta ile ekrana geri döndü.

Aslı Hünel’in sunduğu programın yeni bölümünde rakiplerine “Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim” diyerek meydan okuyan Almeda son haliyle de dikkat çekti. Baylan'ı ekranda gören şaştı kaldı.

Ünlü ismin aldığı kilolarla dikkatlerden kaçmadı. Survivor Almeda ise kilo almadığı çekim esnasında vücudunda ödem ve şişkinlik olduğunu söyledi.