Survivor Beyza Gemici zor günleri atlattı! Aradığı aşkı sonunda buldu

Eski Survivor yarışmacılarından Beyza Gemici, geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla takipçilerine seslenerek yardım çağrısında bulunmuştu. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğini dile getirmişti.

'KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM'

Survivor Beyza “Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır yardım istiyorum. İlgi istemiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Beyza, Merve Küsmenoğlu ve Serhan Onat’ın düğününde ortaya çıktı.

Özel geceye sevgilisiyle katılan Survivor Beyza yeni sevgilisiyle yan yana poz verdi. Zor günleri bir nebzede olsa geride bıraktığı görülen ünlü ismin mutluluğu yüzünden okunuyordu.

YORUM YAĞDI

Survivor Beyza için sosyal medyada; 'mutlu ol', 'yüzün hep gülsün' gibi yorumlar yapıldı.