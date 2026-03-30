Taner Ölmez: Gazali'yi çekerken çok da eğlenmedim

Başarılı oyuncu Taner Ölmez yaptığı açıklamayla gündeme geldi. "Oyunculuğun en büyük yalanlarından biri" diyerek konuşmaya başlayan Ölmez'in sitemi dikkat çekti.

İmam Gazali’yi canlandıran oyuncu Taner Ölmez yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Oyunculuğun en büyük yalanlarından biri nedir?" sorusuna yanıt veren Ölmez sözleriyle X'te konuşuldu.

Tabii platformunda yayınlanan İmam Gazali’nin hayatını konu alan dizide başrolde olan Taner Ölmez konuşmasında şunları söyledi:

"Oyunculuğun en büyük yalanlarından bir 'çekerken çok eğlendik.' Yok arkadaş her projede çok eğlenilmiyor. Öyle bir şey yok. Gazali'yi çekerken çok da eğlenmedim yani."

Taner Ölmez bir süre önce rolüne hazırlanma sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
“Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu."

