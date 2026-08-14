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Tarık Mengüç'ten korkutan haber! Eşi hastane odasından son durumu paylaştı

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün sağlık durumuyla ilgili gelişme hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Funda Mengüç, hastane odasından paylaştığı mesajla yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Tarık Mengüç'ten korkutan haber! Eşi hastane odasından son durumu paylaştı

İlk etapta apandisit olduğu düşünülen rahatsızlığın yapılan tetkiklerin ardından bağırsakta bir kitle olduğunun ortaya çıktığını belirten Mengüç, doktorların gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiğini ve şimdi patoloji sonuçlarını beklediklerini açıkladı.

"HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Funda Mengüç, yaptığı paylaşımda yaşadıkları süreci "hayatımızın en zor günlerinden biri" sözleriyle anlattı. Eşinin sağlık durumunun kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Mengüç, böyle anlarda insanın ne yapacağını bilemediğini ve sadece iyi haber beklediğini söyledi.

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimditek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

Tarık Mengüç ten korkutan haber! Eşi hastane odasından son durumu paylaştı 1

GÖZLER PATOLOJİ SONUCUNA ÇEVRİLDİ

Doktorların gerekli müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Funda Mengüç, şimdi en önemli aşamanın patoloji sonucu olduğunu dile getirdi. Aile olarak umutlarını koruduklarını vurgulayan Mengüç, gelecek sonucun temiz çıkması için dua ettiklerini ifade etti.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Duygusal paylaşımın ardından Tarık Mengüç'ün hayranları ve sanat camiasından birçok isim geçmiş olsun mesajları paylaştı. Sevenleri, ünlü sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için desteklerini ve iyi dileklerini iletmeye devam ediyor.

Tarık Mengüç ten korkutan haber! Eşi hastane odasından son durumu paylaştı 2

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Anahtar Kelimeler:
Tarık Mengüç
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