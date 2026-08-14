Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olduğu haberleriyle konuşulan Deniz Baysal, kafa toplamak için soluğu kampta aldı. Ünlü oyuncu, Ege doğasında geçirdiği anları takipçilerine aktardı.

SET ARKADAŞLIĞI DIŞARIYA TAŞINDI

Dizide birlikte rol aldığı Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar ile kamp yapan Baysal, arkadaş grubuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİNCİ SEZON ÖNCESİ MOLA

Yeni sezon çekimleri başlamadan hemen önce bir araya gelen ekip, yoğun çalışma temposu öncesinde dinlenmeyi tercih etti.

Oyunculardan gelen kamp kareleri kısa sürede etkileşim aldı.

NELER OLDU?

Geçen haftalarda Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmek üzere mahkemeye başvurmaya hazırlandıkları yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Evlilikleri boyunca aşklarını her fırsatta dile getiren ve basının karşısına hep el ele çıkan ünlü çiftin yollarını ayırmak istedikleri öğrenildi.

İddiaya göre, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açan Baysal, evi de terk etti. Ayrıca Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği belirtilirken, bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görüleceği öne sürüldü. Konuya ilişkin taraflardan resmî bir açıklama ise bulunmuyor.