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Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Yurtçu ile ilgili haberlerin ardından rol arkadaşlarıyla kampa gitti. Naz Çağla Irmak ve Burcu Cavrar ile doğayla iç içe keyifli anlar geçiren Baysal, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o kamp kaçamağından kareler…

Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı
Cansu Çamcı

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olduğu haberleriyle konuşulan Deniz Baysal, kafa toplamak için soluğu kampta aldı. Ünlü oyuncu, Ege doğasında geçirdiği anları takipçilerine aktardı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı 1

SET ARKADAŞLIĞI DIŞARIYA TAŞINDI

Dizide birlikte rol aldığı Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar ile kamp yapan Baysal, arkadaş grubuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı 2

İKİNCİ SEZON ÖNCESİ MOLA

Yeni sezon çekimleri başlamadan hemen önce bir araya gelen ekip, yoğun çalışma temposu öncesinde dinlenmeyi tercih etti.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı 3

Oyunculardan gelen kamp kareleri kısa sürede etkileşim aldı.

NELER OLDU?

Geçen haftalarda Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmek üzere mahkemeye başvurmaya hazırlandıkları yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Evlilikleri boyunca aşklarını her fırsatta dile getiren ve basının karşısına hep el ele çıkan ünlü çiftin yollarını ayırmak istedikleri öğrenildi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı 4

İddiaya göre, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açan Baysal, evi de terk etti. Ayrıca Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği belirtilirken, bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görüleceği öne sürüldü. Konuya ilişkin taraflardan resmî bir açıklama ise bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Çağla Irmak deniz baysal
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