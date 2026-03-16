Taşacak Bu Deniz reytingleri düştü! Yönetmen sebebini açıkladı

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman gibi isimlerin başrolde olduğu Taşacak Bu Deniz reytingleri gündemde. Sezon boyunca 17 reytinge kadar çıkarak ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, 21. bölümde 12 reyting alarak izleyicilerde küçük bir endişe yarattı.

Yeni sezona güçlü bir giriş yapan dizinin reytinglerindeki bu düşüşün sebebi merak edildi. Sosyal medyada zaman zaman eleştiriler de alan Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni ise düşen reytinglere dair tepkisiz kalmadı.

Düşen reytinglerin ardından açıklama yapan Çağrı Bayrak, performans düşüşünü okulların ara tatile girmesine bağladı ve "Çok normal cuma günü yayınlanıyor dizi" dedi.