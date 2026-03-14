Taşacak Bu Deniz 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi değişti

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz son olarak 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Her sahnesi büyük beğeni toplayan dizinin 22. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında yeni bölüm tarihindeki değişiklik dikkat çekti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi sebebiyle diziye bir hafta ara verildi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanında verilen tarihe göre dizi 1 hafta ertelendi. 20 Mart Cuma yayınlanması beklenen yeni bölüm iptal edilirken 27 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.

TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Affet, senden çalınan hayatı unuttuğum için."



Sizden…



Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 1. fragmanı yayında! 📺



Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 27 Mart Cuma 20.00’de @trt1’de! pic.twitter.com/jO5GWna4p8 — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) March 13, 2026

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner. Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar. Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz. Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz. Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.