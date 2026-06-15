Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, ilk çocukları Mavi'yi aynı yıl Aralık ayında kucaklarına almıştı.

Çiftten müjdeli haber geldi. Erçel ile Yıldırım, ikinci çocuklarının olacağını duyurdu.

"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Çift, kızları Mavi ile birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından "Küçük ailemiz büyüyor" notuyla paylaştı. Erçel ile Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

Oyuncu Hande Erçel de ikinci kez teyze olacak olmanın sevincini yaşıyor. Gamze Erçel'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.