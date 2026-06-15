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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile ikinci kez anne olacağını duyurdu.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, ilk çocukları Mavi'yi aynı yıl Aralık ayında kucaklarına almıştı.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 1

Çiftten müjdeli haber geldi. Erçel ile Yıldırım, ikinci çocuklarının olacağını duyurdu.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 2

"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Çift, kızları Mavi ile birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından "Küçük ailemiz büyüyor" notuyla paylaştı. Erçel ile Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 3

Oyuncu Hande Erçel de ikinci kez teyze olacak olmanın sevincini yaşıyor. Gamze Erçel'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 4

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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