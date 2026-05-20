Testo Taylan cezaevinde yaşadığı olayı anlattı: "Çocuğu kenara çektim..."

YouTube'da paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alınan Testo Taylan rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız tutuklanmıştı. 60 gün boyunca cezaevinde kalan Testo Taylan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Testo Taylan cezaevinde yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Avluda biz voleybol oynarken içeri biri girdi. ‘Abi acil gelin’ diye bağırmaya başladı. Hepimiz apar topar avludan koğuşun içine girdik. Bir tane çocuk, böyle kalmış. Tavana bakıyor. İnme inmiş. Çocuğu aldılar götürdüler, 1-2 saat sonra geldi ve ‘sol tarafımı hissetmedim’ dedi. Meğerse rol yapıyormuş. 2-3 gün sonra küfürler etmeye, saygısızlıklar yapmaya başladı."

"SUÇTAN UZAK DURUN"

Testo Taylan bu kişiyi kenara çektiğini anlatarak devamında şu ifadeleri kullandı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"Çocuğu köşeye çektim, ‘Buraya geldiğin günü unutma’ dedim. Buradan çıkmak için felç numarası yaptın böyle aşağılık hareketlere gerek yok. Bu çocuğun suçu polisin belinden silahını almış gerizekalı. Suçtan, suçlulardan uzak durun."