Testo Taylan tahliye mi edildi? Paylaşımı dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan 'Sosyal deney' adlı programdaki sözleri yüzünden tepki çekmiştii. Sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Testo Taylan olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
18 Mart Çarşamba günü halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçundan tutuklanan Testo Taylan'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası tahliye iddiaları yayıldı.
Fenomen isim, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kınadığını şey başına gelmeden ölmezsin' ifadelerini kullandı.
