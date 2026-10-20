The Rock'ın yıldızı Dwayne Johnson 1 yılda 22 kilo verdi!

Heybetli fiziği ve kaslı vücuduyla tanınan ünlü oyuncu Dwayne Johnson, yaklaşan filmlerinden biri için dikkat çekici bir fiziksel değişim geçirdi.

Dwayne Johnson 22 kilo vermesiyle ilgili açıklamasında “Son zamanlarda antrenmanlarım, beslenme düzenim, kondisyonum ve şu anda çekimlerini sürdürdüğüm Benny Safdie'nin Lizard Music filmindeki rolüm için neden zayıfladığım hakkında sorduğunuz güzel sorular için teşekkür ederim" demişti.

1 yılda 22 kilo veren oyuncu kilo verdikten sonra kendisini fiziksel açıdan çok daha iyi hissettiğini belirtti. Johnson, vücudundaki değişimin yalnızca görünümüyle sınırlı olmadığını vurguladı.

"SAĞLIĞIM ÇOK İYİ"

Ünlü oyuncu, “Şu anki kilom ve vücut kompozisyonumla kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Gücüm, dayanıklılığım, kalp-damar sağlığım, metabolik sağlığım, inflamasyon seviyem, eklemlerim, insülin duyarlılığım, stres hormonlarım, bağışıklık sistemim ve antrenman sırasındaki kas pompalanmam açısından harika hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, bu süreçte karbonhidrat, rafine şeker ve yağ tüketimine daha fazla dikkat etmeye başladığını ifade etti.