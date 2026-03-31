TLC'nin Mürsel ve Anna'sı ne yapıyor? "Eskortlara gidiyor" diyerek ifşa etti

TLC ekranlarının sevilen yapımlarından Evliliğe 90 Gün ile tanınan Anna ve Antalyalı Mürsel’in son hali gündeme gelmişti. Evlendikten sonra Nebraska’ya yerleşen Mürsel kadar Anna da gündeme geliyordu.

Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olan Anna ve Mürsel'in bir çocukları oldu. Anna'nın bir hayli zayıflaması ve değişimi de dikkat çekti.

Son olarak da Anna'nın olduğu konuşulan bir yazışma sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Anna sosyal medyada kendisine Mürsel'i soran bir takipçisine "Beni aldattı! O iyi bir adam değil. Yakında her şeyi paylaşacağım! Eskortlara gidiyor ve daha neler neler!" yanıtını verdi.

Bu paylaşım X'te hızla yayıldı Anna'ya gelen tepki mesajlarına ise Anna "Mürsel ile 8 yıldır beraberim! Hiç iftara gitmedim!" yanıtını verdi. Anna ayrıca sosyal medyada eşiyle olan paylaşımlarını da kaldırdı.

Gözler Mürsel'e çevrilse de henüz o taraftan bir açıklama yapılmadı.