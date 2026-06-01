Travis Scott'ın İstanbul konserine eleştiri yağdı! Yüzünü göstermedi, sahnede 20 dakika kaldı

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk sahne performansı hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak konser bir hayal kırıklığına döndü.

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha bilet satış sürecinde fiyatlarıyla gündem olmuştu. Etkinlik için satışa sunulan bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL seviyelerine kadar ulaştığı dikkat çekmişti.

İstanbul'daki etkinlikte sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan Scott'ın sadece 20 dakika sahnede kalması ve yüzünü göstermemesi seyircilerin tepkisine neden oldu.

Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, izleyiciler tarafından yuhalanırken, etkinlik sonrası çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

BİR SAAT GEÇ ÇIKTI, 20 DAKİKA SONRA AYRILDI

Tersane İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Travis Scott'ın planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye çıktığı belirtildi. Ancak hayranların uzun süre beklediği performansın yalnızca yaklaşık 20 dakika sürmesi büyük hayal kırıklığı yarattı.

Travis Scott'ın yüzünü tamamen kapatan atkıyla sahne alması da tepkilere neden oldu.