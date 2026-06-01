Farah Zeynep Abdullah'tan Kanye West açıklaması! Konuyu Kılıçdaroğlu'na getirdi

Grammy ödüllü ABD’li rapçi Kanye West’in İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda verdiği konser günlerdir konuşuyor. Nazi sempatizanlığı, ırkçı söylemleri ve cinsel istismar suçlamalarıyla Avrupa’da büyük tepki gören Kanye West'in konserine giden ünlü isimlere tepkiler vardı.

YILMAZ GÜNEY AÇIKLAMASI

Bu isimlerin başında ise Farah Zeynep Abdullah. Daha önce Yılmaz Güney eleştirileriyle dikkat çeken oyuncuya sosyal medyada mesaj yağdı. Güney'i eleştirip Kanye West konserine gitmesi sonrası eleştirilen Farah Zeynep Abdullah sessizliğini bozdu.

"Kimsenin kutsanmasını doğru bulmuyorum" diyen oyuncu Yılmaz Güney konusunda "Adam mükemmel biri diyenlere, kanaat lideri gibi bakan zihniyete saygı duymuyorum. Sinemasını sevip sevmemeniz beni hiç ilgilendirmiyor. ben, kişisel olarak yüceltilmesine karşıyım. Kürt olması da zerre umurumda değil solculuğu da. Niyet okumalarınız ise kendi pis düşüncelerinizin yansımasıdır" dedi.

"ANITLAŞTIRMIYORUM"

Uzun bir açıklama yapan oyuncu Kanye West konusunda ise "Kanye'yi yüceltmiyorum, "on numara adam abi ölürüm" falan demiyorum, anıtlaştırmıyorum, sevdiğim şarkıları var, sırf vokal değil prodüktör olarak, marka olarak, yaratıcılığıyla ve sanat vizyonuyla tarih yazmış - kanaat lideri falan değil ha, müziğe, modaya yön vermiş ciddi iz bırakmış biri" dedi.

Ozan Güven konusunda da konuşan Oyuncu "bazılarının feminizmi çekmeye çalıştığı yerde değilim, sürekli feministmetre açmayın, inanın hiçbirimize yardımcı olmuyor" diyerek açıklamasını Kılıçdaroğlu ile noktaladı. Farah Zeynep Abdullah "Bu arada Kılıçdaroğlu, senden de tiksiniyorum" dedi.