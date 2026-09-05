Şebnem Bozoklu ekrana dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Metin Erksan’ın beyaz perdeye uyarlamasıyla Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini alan, Necati Cumalı’nın “Susuz Yaz” eseri bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturacak. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilecek olan Susuz Yaz'ın oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şebnem Bozoklu, “Susuz Yaz”la anlaşmaya vardı. Bozoklu Kanal D’de ekrana gelecek dizide “Döne” rolüne hayat verecek ve Resul’un eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur.

1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.



2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.