Tülin Şahin'in kontrollerinde ortaya çıktı! "Erken teşhis hayat kurtarır"

Modacı Tülin Şahin, Instagram’dan açıklama yaparak hastalığını açıkladı. “Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum” diyen Şahin, göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini duyurarak ameliyat olacağını açıkladı.

Meme kanseri farkındalığı için yürütülen 'Pembe Kurdele' hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden olan Tülin Şahin hastalığını açıkladı.

Tülin Şahin, göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini açıkladı. Tülin Şahin açıklamasında "Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi." dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Ünlü isim açıklamasında şunları söyledi:

"Yakında bir ameliyat geçireceğim. İyiyim. Güçlüyüm. Ama şunu söylemek istiyorum… Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. ‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Ve bugün… aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım.Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan… Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil… Bir hatırlatma. Erken teşhis hayat kurtarır."

