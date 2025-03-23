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Türkiye'yi terk eden Tolga Karel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Muhalif gibi görünüp..."

Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve bir süre önce ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den ülke gündemine dair paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden Karel sözleriyle dikkat çekti.

Türkiye'yi terk eden Tolga Karel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Muhalif gibi görünüp..."
Kubra Akalın

Uzun yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel 2017 yılında Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti. Yerleştiği ilk zamanlarda bir süre tır şoförlüğü yapan Karel, daha sonrasında kendi lojistik firmasını kurdu.

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Ailesiyle beraber yaşamına Amerika'da devam eden Karel ülke gündemine dair yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya çağırarak dikkat çeken Karel İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini paylaştı.

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Tolga Karel paylaşımında "Bana soruyorlar bunca şeye rağmen neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü sizi çürüten şey Recep Tayyip Erdoğan değil! Muhalif gibi görünüp belediyelerinizde tam gaz yolsuzluğa devam eden sahtekarlarla!"

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel ekrem imamoğlu operasyonu
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