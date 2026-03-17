MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Türkiye'yi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya baba oldu

2016 yılında O Ses Türkiye'de Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışarak birinci olan Emre Sertkaya Türkiye'yi terk etmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Emre Sertkaya değişimiyle gündeme gelirken baba olduğunu da ortaya çıktı.

MYNET DETAY- O Ses Türkiye'nin şampiyonlarından Emre Sertkaya o dönem sesiyle herkesi büyüledi. 2019 yılında ilk şarkısını çıkaran müzisyen Türkiye'den Paris'e taşınmıştı.

Ülkeyi terk ettikten sonra değişen tarzıyla zaman zaman sosyal medyada dikkat çeken Emre Sertkaya'nın son halini görenler inanamadı. İmajını değiştiren eski şampiyon sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Daha önce göbek üstü bluz giydiği için çok fazla olumsuz yorum alan Emre Sertkaya geçtiğimiz günlerde baba olduğunu duyurdu. Partneri ve bebeğiyle pozlarını paylaşan müzisyen paylaşıma şu notu düştü:

"Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille’e sonsuz teşekkürlerimle."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.