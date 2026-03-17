Türkiye'yi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya baba oldu

MYNET DETAY- O Ses Türkiye'nin şampiyonlarından Emre Sertkaya o dönem sesiyle herkesi büyüledi. 2019 yılında ilk şarkısını çıkaran müzisyen Türkiye'den Paris'e taşınmıştı.

Ülkeyi terk ettikten sonra değişen tarzıyla zaman zaman sosyal medyada dikkat çeken Emre Sertkaya'nın son halini görenler inanamadı. İmajını değiştiren eski şampiyon sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Daha önce göbek üstü bluz giydiği için çok fazla olumsuz yorum alan Emre Sertkaya geçtiğimiz günlerde baba olduğunu duyurdu. Partneri ve bebeğiyle pozlarını paylaşan müzisyen paylaşıma şu notu düştü:

"Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille’e sonsuz teşekkürlerimle."