Ünlü isimlere yeni operasyon! Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Ersay Üner, Bengü ve daha fazlası... Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı.
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

