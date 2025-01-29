Ünlü rapçi Blok3 konserinde korkutan anlar! Şarkıyı yarıda kesti seyircinin arasına girdi! Sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü rapçi Blok3 bu defa son konserindeki görüntülerle gündeme geldi.

Blok3 lakaplı Hakan Aydın konserinde bir izleyicisi fenalaşınca performansını yarıda keserek hemen izleyicilerin arasına karıştı ve yardıma koştu.

Hayranını ekip arkadaşları ile birlikte seyircilerin arasından alarak sağlık ekibine götüren Hakan Aydın, bu davranışı ile izleyicisinin takdirini topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü rapçinin konserindeki bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakan Aydın'a sosyal medyada; 'adam gibi adam', 'helal olsun', 'Şimdi gerçek sanatçı halkın insanı' gibi yorumlar yapıldı.

'Vur' isimli parça ile büyük bir çıkış yakalayan ve merak edilen isimlerden biri olmayı başaran Blok3, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek gecesinde En İyi Rapçi ödülünü kazanmıştı. Blok3 o dönem 'Babalar sözünü tutar' sözü ile çok konuşulmuştu.