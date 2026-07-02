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Ünlü sunucu bikiniyle girdiği marketten kovuldu!

Televizyon sunucusu Vogue Williams, yurt dışında sadece bikiniyle markete girdiği için başının derde girdiğini itiraf etti.

Ünlü sunucu bikiniyle girdiği marketten kovuldu!

Dördüncü çocuğuna hamile olan sunucu Vogue Williams, İspanya'da sadece bikiniyle markete girdiği için başının derde girdiğini itiraf etti. Ünlü sunucu, market çalışanlarının bikinisini uygunsuz bulması nedeniyle bazı marketlerden çıkmasının istendiğini söyledi.

Vogue'un kız kardeşi Amber Wilson, birlikte hazırladıkları Vogue & Amber adlı podcast'te şu ifadeleri kullandı:

Ünlü sunucu bikiniyle girdiği marketten kovuldu! 1

"Vogue, İspanya'da bikiniyle markete girdiği için başını derde sokuyor. Market çalışanları ona daha fazla kıyafet giymesi gerektiğini söyleyip dışarı çıkmasını istiyor."

Bunun üzerine Vogue da yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ünlü sunucu bikiniyle girdiği marketten kovuldu! 2

"Başını derde sokmak mı? Evet, resmen 'Defol git' denilerek dışarı çıkarılıyorsun. Aynısı St. Barts'ta da oldu. Sonuçta bir adadayız. İsterlerse bikinimi tamamen çıkarıp gireyim, ona hiçbir şey demezlerdi."

Geçtiğimiz hafta bölgede hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkarak haziran ayı için tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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bikini
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