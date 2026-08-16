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Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman? Engin Akyürek ve Aslı Enver'li diziden beklenen haber geldi

Netflix'in sevilen dizisi Enfes Bir Akşam'ın 2. sezon çekimleri için tarih belli oldu. Engin Akyürek ve Aslı Enver'i yeniden buluşturan dizinin seti 18 Ağustos'ta başlıyor.

Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman? Engin Akyürek ve Aslı Enver'li diziden beklenen haber geldi

Bir süredir ekrandan uzak olan Engin Akyürek ve Aslı Enver'i başrollerde buluşturan “Enfes Bir Akşam” dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Netflix'in en hızlı ikinci sezon onayını en hızlı verdiği dizi olan Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelenmişti.

Bir yalının ele geçirilme hikayesi üzerinden Baydemir ve Bulut ailelerinin veliahtları arasında yaşanan savaşın aşka dönüşmesinin anlatıldığı dizide sonunda sete çıkıyor.

Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman? Engin Akyürek ve Aslı Enver li diziden beklenen haber geldi 1

18 Ağustos Salı günü Engin Akyürek'li (Serkan Altunorak) sahnelerle sete çıkacak olan dizide Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Tarık Emir Tekin, Zeynep Oymak, Selin Şekerci, Sedef Avcı ve Ahmet Utlu başlıca rolleri paylaşıyor.

Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman? Engin Akyürek ve Aslı Enver li diziden beklenen haber geldi 2

8 bölümden oluşacak Enfes Bir Akşam'ın ikinci sezonunun çekimlerinin 12 haftada tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Engin Akyürek
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