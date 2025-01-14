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Usta oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti! "Hoşçakalın, ben melek oldum…"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 07:11
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Yaprak Dökümü'yle hafızalara kazınan Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sevenlerine, şahsi Instagram hesabından; “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşması dikkat çekti.

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti! "Hoşçakalın, ben melek oldum…"

Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran Bedia Ener hayatını kaybetti. Bedia Ener'in ölümü sonrası Bedia Enver kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? soruları araştırıldı.

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.

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Umur Çolak'ın haberine göre; usta sanatçının ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

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BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü
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