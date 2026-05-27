Buğra Gülsoy setlere dönüyor! O diziye dahil oldu

Polat Yağcı’nın patronu olduğu Poll Films imzalı “Düğünümüz Var” dizisi heyecan verici kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle şimdiden merakla bekleniyor.

Dizinin Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü oyuncunun yer aldığı dizisine başarılı bir aktör daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı kod adı “Düğünümüz Var” dizisinin kadrosuna Buğra Gülsoy dahil oldu.

Komedi dizisi “Düğünümüz Var” haziran sonunda sete çıkacak.