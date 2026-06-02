Uzak Şehir Demir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Ferit Kaya paylaşımı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finaline damga vuran sahneleriyle sosyal medyada gündem oldu. Şahin’in vurulmasının ardından yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Zerrin’in Demir’e kurduğu plan büyük şok yarattı. Final sahnesinin ardından “Uzak Şehir Demir öldü mü, diziden ayrılıyor mu?” soruları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi.

Uzak Şehir sezon finali için ayrılık haberleri duyurulmuştu. Uzak Şehir sezon finalinde Demir sahnesi şöyleydi;

Demir'i yeni bir hayat kuracaklarına ikna eden Zerrin, onu nehir kıyısına götürdü. Gözünü karartan ve geri adım atmayan Zerrin, 'Şimdi huzuru tatma sırası bende' diyerek Demir'in arabasını uçurumdan aşağı yuvarladı. Kendisini de suya sokan Zerrin bu cinayete kaza süsü verdi.

UZAK ŞEHİR FERİT ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir'de Demir'e hayat veren Ferit Kaya sezon finaliyle diziden ayrıldı. Ferit Kaya dizi sonrasında rol arkadaşlarının veda paylaşımlarına sayfasında yer verdi.