Teklif üstüne teklif yağdı! Akın Akınözü sonunda kararını verdi

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Ünlü oyuncu yeni sezonda iddialı bir dizi ile ekranda olmaya karar verdi. Akın Akınözü, Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ’ın imza atacağı dizinin başrol oyuncusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezon için çok sayıda teklif alan başarılı aktör Akınözü, tercihini “Aşk ve Taht”tan yana kullandı.

Görkemli prodüksiyonuyla heyecan yaratan diziyi Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın kaleme alıyor. Oyuncu seçimi titizlikle sürdürülen dizide Akın Akınözü, Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak günlerini yaşatan sultan I. Alâeddin Keykubad’a hayat verecek.