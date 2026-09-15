Uzak Şehir Enver sosyal medyayı salladı! Uzak Şehir 65. bölüm fragmanı geldi

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla dün akşam izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Alya ve Cihan arasında yaşanan gerilim dikkat çekerken, Enver’in (Onur Özaydın) hikâyeye dahil olması ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Yeni bölümde Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması dikkat çekti. Masada Cihan Alya’nın ilk aşkı Enver’in yaşadığı şehre gelmesinin nedenini sorguladı.



Alya ve Cihan arasındaki tartışmanın en hararetli anında masaya Enver’in gelmesiyle ortam bir anda gerildi. Ozan Akbaba ve Onur Özaydın'ın karşılıklı sahnesi sosyal medyayı da salladı.

Sosyal medyada Uzak Şehir 64. bölüme dair "Harika dönüş", "Enver diziye renk kattı", "Beklediğimize değdi", "Enver'in oyunculuk fark katmış" yorumları yapıldı.

UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir biter bitmez 65. bölüm fragmanı da yayınlandı. Oğlunun peşinden Mardin'e dönen Alya, aşık olduğu adamı artık tanıyamaz hale gelir. Zerrin gözünü iyice karartıp Kaya'nın karşısına silahla çıkar. Küçük Cihan'ı kaçırma planıyla Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan, onları kalmaya ikna edebilecek mi?