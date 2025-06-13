Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken beyaz bikinisiyle poz verdi! "Senin bu fizikle başrol olman lazım"

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı, sezon boyunca reytinglerde zirveye oynayan Uzak Şehir dizisi, sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Bu isimlerden biri olan Yaren Güldiken, dizide canlandırdığı Pakize karakteriyle büyük beğeni topladı.

Sezonun final yapmasının ardından soluğu tatilde alan genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı tatil kareleriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Yaren Güldiken, beyaz bikinisiyle sahilde verdiği pozları Instagram hesabından peş peşe paylaşınca takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "sade ama etkileyici" görünümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yaren Güldiken son paylaşımına şu notu düştü:

"Daha önce, plajların denizle birleştiği o dalga vuran sınırın çocuklara ait gerçek bir ülke olduğunu fark etmemişim. Orası bir çocuk cenneti. Plastik kovaların, kamyonların, küreklerin herkesin olduğu komün alan. Kaleler yapılıyor harıl harıl.

Çocuklar için ‘sonraki zamanlar’ olmadığından, daha sonra dalgaların kaleleri yıkacak olması önemli değil. Böyle bir şeyi söyleyecek olursan, aval aval suratına bakarlar. “Yapmayalım, bak bu kadar uğraşıp dev bir göl yaptık, etrafına kat kat kale koyduk ama bu yarına burada olmaz söyleyeyim” dersen “Eee?” derler; Şu an oynuyoruz ya.”

Tatilden sık sık paylaşım yapan güzel oyuncunun bu doğal ve samimi tatil kareleri, sevenleri tarafından beğeni topladı.

Sosyal medyada son pozları görenler "Senin bu fizikle başrol olman lazım", "Yaren çok güzelsin", "Ah Pakize ah yaşıyorsun bu hayatı" yorumlarında bulundu.