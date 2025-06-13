MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken beyaz bikinisiyle poz verdi! "Senin bu fizikle başrol olman lazım"

"Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken, doğal güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sezonun stresini geride bırakmak için tatile çıkan başarılı oyuncu plajda verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken beyaz bikinisiyle poz verdi! "Senin bu fizikle başrol olman lazım"
Kubra Akalın

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı, sezon boyunca reytinglerde zirveye oynayan Uzak Şehir dizisi, sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Bu isimlerden biri olan Yaren Güldiken, dizide canlandırdığı Pakize karakteriyle büyük beğeni topladı.

Sezonun final yapmasının ardından soluğu tatilde alan genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı tatil kareleriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Yaren Güldiken, beyaz bikinisiyle sahilde verdiği pozları Instagram hesabından peş peşe paylaşınca takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "sade ama etkileyici" görünümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

1

Yaren Güldiken son paylaşımına şu notu düştü:

Ekran görüntüsü 2025-06-13 120628

"Daha önce, plajların denizle birleştiği o dalga vuran sınırın çocuklara ait gerçek bir ülke olduğunu fark etmemişim. Orası bir çocuk cenneti. Plastik kovaların, kamyonların, küreklerin herkesin olduğu komün alan. Kaleler yapılıyor harıl harıl.
Çocuklar için ‘sonraki zamanlar’ olmadığından, daha sonra dalgaların kaleleri yıkacak olması önemli değil. Böyle bir şeyi söyleyecek olursan, aval aval suratına bakarlar. “Yapmayalım, bak bu kadar uğraşıp dev bir göl yaptık, etrafına kat kat kale koyduk ama bu yarına burada olmaz söyleyeyim” dersen “Eee?” derler; Şu an oynuyoruz ya.”

Ekran görüntüsü 2025-06-13 120604

Tatilden sık sık paylaşım yapan güzel oyuncunun bu doğal ve samimi tatil kareleri, sevenleri tarafından beğeni topladı.

Ekran görüntüsü 2025-06-13 120614

Sosyal medyada son pozları görenler "Senin bu fizikle başrol olman lazım", "Yaren çok güzelsin", "Ah Pakize ah yaşıyorsun bu hayatı" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ozan Güven'e hapis cezası... Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmekle suçlanıyordu! Ozan Güven'e hapis cezası... Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmekle suçlanıyordu!
Tuvana Türkay yine estetik yaptırdı! Son hali ve eski hali gündemdeTuvana Türkay yine estetik yaptırdı! Son hali ve eski hali gündemde

Anahtar Kelimeler:
Yaren Güldiken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in saldırılarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in saldırılarına sert tepki

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.