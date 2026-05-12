Uzak Şehir Pakize ve Meryem ölüyor mu? Seyirciyi isyan ettiren sahne

Uzak Şehir 61. bölüm 11 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir son bölümünde; Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması, Cihan’ı hiç olmadığı kadar sert bir arayışın içine sürüklerken, çıkan çatışma sonrası Alya ve Deniz, Nikola'nın adamları tarafından bir kez daha kaçırıldı.

Dizinin final sahnesinde ise Kadir, sözünü tuttu Pakize'yi ailesinden istedi. Mutlu günde Feyyaz'ın uyguladığı plan konağı kana buladı. Seyirci ise "Uzak Şehir Pakize ve Meryem öldü mü?" sorularını merak etti.

KAMYON SAHNESİ GÜNDEMDE

Dizinin son sahnesinde Pakize, Alya ve Meryem'e kamyonet çarpıyor. Kanlar içinde kalan Pakize öldü mü bilinmiyor. Meryem'in sahnelerine son dönemlerde tepkiler vardı. Senaristlerin bu iki oyuncunun akibetine dair ne karar vereceği merak ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Öte yandan Pakize, Alya ve Meryem'e kamyonet çarpması sonrası seyirciden eleştiriler de gecikmedi. Sosyal medyada sahneye "Bu nasıl akıl dışı sahne", "Kamyonet üçüne nasıl çarptı", "Cringe komasına girdik", "Hint dizileri gibi"" yorumları yağdı.