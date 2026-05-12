1 haftada üç ameliyat geçirdi! Usta oyuncu Gül Onat son haliyle üzdü

Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada bir haftada üç kez ameliyat geçirdiğini söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiremeye devam ediyor.

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Dizinin 'Perihan Teyzesi' Gül Onat da dizinin yeni filminde rol aldı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan usta oyuncu film çekimlerini doktor izinleriyle tamamlamış ancak filmin galasına katılamamıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden yeni bir paylaşımda bulunan 72 yaşındaki oyuncu, bir hafta içinde üç kez ameliyat masasına yattığını belirterek sevenlerinden dua istedi.

"AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM"

Onat, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, "Sevenlerine haber ver" dedi. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti, onu ameliyat ettiler. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Neyse, şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, "Allah beterinden korusun" diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.

Gül Onat'ın son videosuna destek mesajları geldi. Ünlü isme; 'Acil şifalar diliyorum', 'Allah yardımcın olsun', 'Allah şifa versin canım ablam' gibi yorumlar yapıldı.

