MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir yıldızları Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun Çırak'ta bir arada!

Ozan Akbaba, Damla Sönmez, Ali Savaşçı ve Yunus Emre Özcan'ın rol aldığı Çırak dizisine Gonca Cilasun da dahil oldu. Uzak Şehir'in iki oyuncu final sonrası hemen sete gidecek.

Uzak Şehir yıldızları Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun Çırak'ta bir arada!

Uzak Şehir oyuncularının yoğun temposu dikkat çekti. Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba “Çırak” dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak. Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği TRT tabii için çekilen SO Medya imzalı 10 bölümlük diziyi Ozan Akbaba, Birol Tezcan’la beraber kaleme alıyor.

Damla Sönmez, Ali Savaşçı ve Yunus Emre Özcan’ın yeni sezonda da yer alacağı dizinin sürpriz ismi Gonca Cilasun olacak.

Uzak Şehir yıldızları Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun Çırak ta bir arada! 1

İLK 3 BÖLÜM KARS’TA ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir’de Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan Albora’nın annesi Sadakat Albora’yı oynayan Gonca Cilasun, senaryo çalışmaları devam eden Çırak’ta “Nigar Komiser”i canlandıracak.

Dizinin ilk 3 bölümü “Terekeme” rolüne hayat veren Ozan Akbaba’nın memleketi Kars’ta çekilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Grup Toplantısı'nda Yavuz Bingöl sürpriziAK Parti Grup Toplantısı'nda Yavuz Bingöl sürprizi
Testo Taylan cezaevinde bir çocuğu kenara çekip uyardı!Testo Taylan cezaevinde bir çocuğu kenara çekip uyardı!

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Gonca Cilasun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.