Uzak Şehir yıldızları Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun Çırak'ta bir arada!

Uzak Şehir oyuncularının yoğun temposu dikkat çekti. Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba “Çırak” dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak. Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği TRT tabii için çekilen SO Medya imzalı 10 bölümlük diziyi Ozan Akbaba, Birol Tezcan’la beraber kaleme alıyor.
Damla Sönmez, Ali Savaşçı ve Yunus Emre Özcan’ın yeni sezonda da yer alacağı dizinin sürpriz ismi Gonca Cilasun olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir’de Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan Albora’nın annesi Sadakat Albora’yı oynayan Gonca Cilasun, senaryo çalışmaları devam eden Çırak’ta “Nigar Komiser”i canlandıracak.
Dizinin ilk 3 bölümü “Terekeme” rolüne hayat veren Ozan Akbaba’nın memleketi Kars’ta çekilecek.
