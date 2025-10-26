MAGAZİN

Veliaht, Eşref Rüya, Uzak Şehir... "Bölüm başına 200 bin dolar..."

MIPCOM 2025’te Türk dizileri rüzgarı esti! Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht, fuarda en çok satılan yapımlar oldu. Diziler bölüm başına 200-650 bin dolara alıcı buldu.

Kubra Akalın

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen dünyaca ünlü TV fuarı MIPCOM 2025, Türk dizilerinin uluslararası arenada ne kadar rağbet gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ Gazetesi köşesinde aktardığı bilgilere göre, fuarda en çok talep gören Türk dizileri Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Veliaht oldu. Bu diziler, hem yüksek kalite yapımları hem de uluslararası alıcıların ilgisini çeken hikâyeleriyle dikkat çekti.

Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Geçenlerde Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yapımlar ‘Eşref Rüya’, ‘Uzak Şehir’, ‘Veliaht’ olmuş. Bölüm başına 200 bin dolar ile 650 bin dolar arasında alıcı bulan Türk dizilerinde 2 kriter aranıyor: Dizi, 7’nin üzerinde reyting alacak, 26 bölüm yayınlanmış olacak. 2024’te dünyada 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşmışız. Bu da 600 milyon dolara karşılık gelmiş."

