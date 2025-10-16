MAGAZİN

Victori'a Secret Show 2025'e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı

Victoria's Secret Fashion Show'un dönüşü muhteşem oldu. Büyük beden model Ashley Graham da podyumda yerini alarak ezber bozdu.

Victori'a Secret Show 2025'e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı
Kubra Akalın

Victoria's Secret Fashion Show efsanevi bir dönüş ile moda dünyasına damga vurdu. İkonik isimlerin de podyumda yer aldığı Victori'a Secret Show 2025, eski ihtişamlı günlerini aratmadı.

Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi ünlü modellerin podyumda sahne aldığı etkinlikte ezber bozan bir isim de vardı.

Victori a Secret Show 2025 e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı 1

New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret'ta yer alan isim kıvrımlarıyla moda dünyasını sallayan Ashley Graham oldu.

Victori a Secret Show 2025 e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı 2

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham, Victoria Secret gecesinden pozlarını paylaşarak "Çok eğlendim!!!! Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Podyumunda kıvrımlı kızları temsil edebilmek benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

Victori a Secret Show 2025 e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı 3

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söylemişti.

Victori a Secret Show 2025 e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı 4

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model her zaman kadınlara bedenlerini sevmesini söylüyor.

Victori a Secret Show 2025 e kıvrımlarıyla damga vurdu! Ashley Graham da podyumdaydı 5

