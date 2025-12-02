MAGAZİN

Hande Erçel Riva'dan 2 milyon dolara ev aldı! "Buna ev denmez"

Son dönemde Hakan Sabancı ile ayrılığıyla gündeme gelen Hande Erçel kazancıyla gündeme geldi. Hande Erçel kazancını gayrimenkule yatırdı. Sunucu 2 milyon dolarlık evi görünce dayanamadı.

Hande Erçel Riva'dan 2 milyon dolara ev aldı! "Buna ev denmez"

Aşk hayatı pek yolunda gitmese de iş hayatında oldukça başarılı adımlar atan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Üst üste reklam anlaşması imzalayan Hande Erçel kazancını ise gayrimenkule yatırdı. Gel Konuşalım yayınında Ece Erken "Riva'dan 2 milyon dolara bir ev satın aldı" dedi.

Hande Erçel Riva dan 2 milyon dolara ev aldı! "Buna ev denmez" 1

Evin fotoğrafını diğer sunucu olan Nur Tuğba Namlı'ya atan Erken "Valla güzel kazanıyor" dedi. Namlı ise evin fotoğrafını görünce dayanamadı ve "Bu ev değil buna ev denmez. Çok iyi çok beğendim" dedi.

Hande Erçel Riva dan 2 milyon dolara ev aldı! "Buna ev denmez" 2

Malikaneye benzetilen yeni evi gündeme gelen Hande Erçel'in kazancı gündeme geliyordu.

Erçel, bir marka ile 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.

Hande Erçel
