Hande Erçel Riva'dan 2 milyon dolara ev aldı! "Buna ev denmez"

Aşk hayatı pek yolunda gitmese de iş hayatında oldukça başarılı adımlar atan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Üst üste reklam anlaşması imzalayan Hande Erçel kazancını ise gayrimenkule yatırdı. Gel Konuşalım yayınında Ece Erken "Riva'dan 2 milyon dolara bir ev satın aldı" dedi.

Evin fotoğrafını diğer sunucu olan Nur Tuğba Namlı'ya atan Erken "Valla güzel kazanıyor" dedi. Namlı ise evin fotoğrafını görünce dayanamadı ve "Bu ev değil buna ev denmez. Çok iyi çok beğendim" dedi.

Malikaneye benzetilen yeni evi gündeme gelen Hande Erçel'in kazancı gündeme geliyordu.

Erçel, bir marka ile 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.