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Wednesday 3. sezon setinden üzen haber! Çekimler durdu

Netflix'in fenomen dizisi Wednesday'in üçüncü sezon çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Bond kızı Eva Green'in sette yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, çekimlerin bir süreliğine durdurulduğu öne sürüldü.

Wednesday 3. sezon setinden üzen haber! Çekimler durdu

Eva Green'in, Wednesday dizisinin setinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Casino Royale filminde Bond kızı Vesper Lynd karakteriyle tanınan Green'in, kazayı Dublin yakınlarında yapılan çekimler sırasında geçirdiği belirtildi.

Olayın ardından dizinin çekimleri geçici olarak durdurulurken, prodüksiyonun bu ay yeniden başladığı ifade edildi. Bir kaynak, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Wednesday 3. sezon setinden üzen haber! Çekimler durdu 1

"Bu gerçekten ciddi bir kazaydı. Eva yaralandı ve büyük acı çektiği belliydi. Yapımcılar hiçbir riski göze almadı. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve Eva hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından şimdi iyi şekilde iyileşiyor."

Eva Green'in temsilcileri ile Netflix, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Wednesday 3. sezon setinden üzen haber! Çekimler durdu 2

YENİ SEZONA İDDİALI İSİMLER

Wednesday dizisinin üçüncü sezon çekimleri bu yılın başlarında başladı.
Yeni sezonda Eva Green'in yanı sıra Lena Headey, James Lance ve Andrew McCarthy da kadroya katılıyor. Ayrıca Winona Ryder, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer ve Chris Sarandon gibi isimler de yeni sezonda yer alacak.

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