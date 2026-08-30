Yaren Güldiken'den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim"

Uzak Şehir'in Pakize'si olarak ünlenen Yaren Güldiken hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşayan oyuncu sezon arasında bol bol tatil yapıp dinlendi.

Uzak Şehir çekimlerin başlamadan hemen önce soluğu yine denizde alan Yaren Güldiken verdiği pozlarla dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Bikinisini giyip fiziğini sergileyen Güldiken paylaşımına "Ağlayarak denize girdim" notunu düştü. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Uzak Şehir'de Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken 3. sezonda da yer alacak. Çekimleri başlayan fenomen dizi 14 Eylül pazartesi akşamı ekrana gelecek.