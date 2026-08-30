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Yaren Güldiken'den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim"

Uzak Şehir'in 3. sezonunda da yer alacağı belli olan Yaren Güldiken çekimler öncesi soluğu yine denizde aldı. Bol bol tatil pozu paylaşarak adından söz ettiren güzel plajda poz verdi.

Yaren Güldiken'den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim"

Uzak Şehir'in Pakize'si olarak ünlenen Yaren Güldiken hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşayan oyuncu sezon arasında bol bol tatil yapıp dinlendi.

Yaren Güldiken den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim" 1

Uzak Şehir çekimlerin başlamadan hemen önce soluğu yine denizde alan Yaren Güldiken verdiği pozlarla dikkat çekti.

Yaren Güldiken den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim" 2

Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Bikinisini giyip fiziğini sergileyen Güldiken paylaşımına "Ağlayarak denize girdim" notunu düştü. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Yaren Güldiken den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim" 3

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Uzak Şehir'de Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken 3. sezonda da yer alacak. Çekimleri başlayan fenomen dizi 14 Eylül pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Yaren Güldiken den yaza veda: "Ağlayarak denize girdim" 4

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Yaren Güldiken
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