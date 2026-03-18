Yeraltı dizisine 'Kaan' geliyor! Seyirci heyecanlandı

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinde oyuncu kadrosu genişliyor.

Son olarak diziye son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik dahil olmuştu. Berna Aruz'un yazdığı, Murat Öztürk'ün yönettiği dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı.

İSMAİL'İN OĞLUNA HAYAT VERECEK

Dizinin güçlü oyuncu ekibine Orhan Becerir katıldı. Becerir Kaan karakteriyle "Yeraltı" dizisine dahil oldu ve 8. bölümünde İsmail'in (Osman Albayrak) oğlu olarak giriyor.