MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Yeraltı dizisine dengeleri değiştirecek isim! Burak Çelik dahil oldu

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan Burak Çelik, yayınlanır yayınlanmaz adından söz ettiren Yeraltı dizisine dahil oldu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın kadrosunda yer aldığı “Yeraltı” dizisine yeni oyuncu dahil oluyor.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik ekrana dönüyor.

Başarılı oyuncu Burak Çelik, dizinin bu hafta yayınlanacak 8. bölümü itibarıyla Volkan karakteriyle hikayeye katılıyor. Yeraltı dünyasında dengeleri değiştirecek bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak olan Volkan, dizinin hikayesine yeni bir gerilim ve güç mücadelesi katacak.

Volkan’ın gelişi, hem Haydar Ali hem de Bozo cephesinde taşları yerinden oynatacak gelişmeleri beraberinde getirirken, İstanbul’un karanlık dünyasında kurulan dengelerin yeniden şekillenmesine neden olacak.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.