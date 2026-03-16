Yeraltı dizisine dengeleri değiştirecek isim! Burak Çelik dahil oldu

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın kadrosunda yer aldığı “Yeraltı” dizisine yeni oyuncu dahil oluyor.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik ekrana dönüyor.

Başarılı oyuncu Burak Çelik, dizinin bu hafta yayınlanacak 8. bölümü itibarıyla Volkan karakteriyle hikayeye katılıyor. Yeraltı dünyasında dengeleri değiştirecek bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak olan Volkan, dizinin hikayesine yeni bir gerilim ve güç mücadelesi katacak.

Volkan’ın gelişi, hem Haydar Ali hem de Bozo cephesinde taşları yerinden oynatacak gelişmeleri beraberinde getirirken, İstanbul’un karanlık dünyasında kurulan dengelerin yeniden şekillenmesine neden olacak.