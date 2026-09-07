Zehra Güneş'in annesine yorum yağdı! "Ne büyük gurur"

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan finalde, Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş maç sonunda “Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışıl bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissetmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğince bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.



Başarılı voleybolcu mutluluğunu ailesiyle paylaştı. Zehra Güneş'in annesine sarıldığını anlar ve anne Güneş'in kızına gururlu bakışı ise sosyal medyada beğeni topladı.

Anne Güneş'in o gururlu haline "Büyük gurur", "Ben doğurdum bakışı", "Analar ne kızlar doğuruyor", "Tüylerim diken diken" yorumları yağdı.