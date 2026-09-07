MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

6 Eylül MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi nefes kesti! TV8'in sevilen yarışmasında şeflerin zorlu tabağı sonrası yarışmaya veda eden isim belli oldu. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı MasterChef hayallerine veda eden yarışmacı izleyicileri şaşırttı.

6 Eylül MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına kalan sekiz yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği zorlu tabağı hazırlayarak yarışmada kalabilmek için mutfağa çıktı. Şeflerin kritik değerlendirmesi sonrası bir isim MasterChef macerasına veda etti. Peki, 6 Eylül MasterChef'te kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?
6 Eylül MasterChef Türkiye de elenen yarışmacı kim oldu? 1

Eleme potasında bulunan sekiz yarışmacı, şeflerin verdiği görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak yarışmaya devam etmek istedi.

Son ikiye kalan yarışmacılar Koray ve Emre oldu. Gecenin sonunda Emre ağlayarak "meslekten gelmediğim için çok eksilerim var. Bundan dolayı bu eksilerimi tamamlayıp hedeflerime doğru ilerlemek istiyorum" dedi.
6 Eylül MasterChef Türkiye de elenen yarışmacı kim oldu? 2

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı Koray oldu. Koray "Bu kadar erken gitmek istemezdim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

6 Eylül MasterChef Türkiye de elenen yarışmacı kim oldu? 3

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final sahnesi seyirciyi ters köşe yaptı! Herkes bunu konuştuFinal sahnesi seyirciyi ters köşe yaptı! Herkes bunu konuştu
Fenomenin kına gecesi olay oldu! Baştan aşağı altın taktıFenomenin kına gecesi olay oldu! Baştan aşağı altın taktı

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Bakanlıktan gündem olan fotoğraf sonrası Mehmet Şimşek açıklaması

Bakanlıktan gündem olan fotoğraf sonrası Mehmet Şimşek açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.