6 Eylül MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına kalan sekiz yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği zorlu tabağı hazırlayarak yarışmada kalabilmek için mutfağa çıktı. Şeflerin kritik değerlendirmesi sonrası bir isim MasterChef macerasına veda etti. Peki, 6 Eylül MasterChef'te kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?



Eleme potasında bulunan sekiz yarışmacı, şeflerin verdiği görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak yarışmaya devam etmek istedi.

Son ikiye kalan yarışmacılar Koray ve Emre oldu. Gecenin sonunda Emre ağlayarak "meslekten gelmediğim için çok eksilerim var. Bundan dolayı bu eksilerimi tamamlayıp hedeflerime doğru ilerlemek istiyorum" dedi.



Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı Koray oldu. Koray "Bu kadar erken gitmek istemezdim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.