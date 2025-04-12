Zeynep Özkaya’nın düğün tarihi belli oldu: Sihirli Annem’in Çilek’i nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Zeynep Özkaya, Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan düğünü için geri sayıma geçti. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, düğün hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Özkaya, takipçilerini de bu özel sürece ortak etti.

"DAVETLİ LİSTEM HAZIR"

Instagram story’sinde, “Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı!” notunu paylaşan oyuncu, mutluluğunu ve heyecanını gizlemedi. Çiftin nikah töreninin detayları ise şimdiden merak konusu.

ÇİLEK’İN SON HALİ ŞAŞIRTIYOR

Sihirli Annem’in neşeli Çilek’i olarak tanınan Zeynep Özkaya’nın şimdiki hali, hayranlarını hem gururlandırıyor hem şaşırtıyor. Zarif ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özkaya, nişan törenindeki sade şıklığıyla da büyük beğeni toplamıştı. Yıllar içinde çocuk yıldızdan genç bir kadına dönüşen oyuncunun, düğün günündeki görünümü şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.

HAYRANLARI MUTLULUĞUNA ORTAK

Zeynep Özkaya’nın büyüyüp kendi yuvasını kurma yolculuğu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Düğün hazırlıklarıyla ilgili paylaşımlarına devam eden oyuncunun, Oğulcan Can ile nikah masasına oturacağı o özel gün, sosyal medyada da büyük yankı uyandıracağa benziyor. Gözler şimdi bu masalsı düğünde.