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MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı’dan ödül töreni ile ilgili açıklama

MANİSA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, 23 Mart tarihinde yapmayı planladıkları “MAGİAD Altın Ege Ödül Töreni” programını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.MAGİAD’ın 23 Mart tarihinde Manisa’da iş dünyasını bir araya getireceği Altın Ege Ödül Töreni, koronavirüs tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı’dan ödül töreni ile ilgili açıklama

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, 23 Mart tarihinde yapmayı planladıkları “MAGİAD Altın Ege Ödül Töreni” programını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
MAGİAD’ın 23 Mart tarihinde Manisa’da iş dünyasını bir araya getireceği Altın Ege Ödül Töreni, koronavirüs tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, “Dünyadaki malum salgından dolayı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 23 Mart tarihinde ‘Millet Çarşısı’nda yapılmasını planladığımız MAGİAD Altın Ege ödül törenimizi ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelemiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”

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