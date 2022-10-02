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Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nda caz konseri verildi

02.10.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nda caz konseri verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan tarihi Magnesia Antik Kenti'nde "Çağdaş Sanat Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, davetliler geçen yıl ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nı, ardından Genco Gülen tarafından açılan sergiyi gezdi.

Sanatçı Sibel Köse, davetlilere eşsiz caz keyfi yaşattı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliği kültür varlıklarını günümüz sanatıyla buluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Kökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve valiliğin izniyle hem kültür varlıklarının anlatıldığı hem de çağdaş sanatın gösterildiği bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu organizasyonda Genco Günan bir sergi açtı. Caz müziği sanatçısı Sibel Köse verdiği konserle çağdaş sanatın kültür varlıklarıyla buluşması adına bize katkıda bulundular." dedi.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer de Aydın'ın medeniyetler tarihi şehri olduğunu belirtti.

Kültür turizmiyle sanat faaliyetlerini bir araya getirmenin katma değer yarattığını düşündüklerini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Magnesia çok önemsediğimiz bir antik kent ve tarihinde de zaten bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmış. Karya Medeniyeti'nin bu anlamda önemli gözde noktası, cazibe merkezi. Bugün yine o dokuyu burada yaşamanın önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamını organize etmek niyetindeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Germencik Magnesia Antik Kenti zeus tapınağı

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