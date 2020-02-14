Mahalle arasında çocukların renkli kayak keyfi

Tunceli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kendilerini sokağa atan çocuklar, poşet, bidon, tepsilerle kayarak eğlendi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kent genelinde olduğu gibi, Çemişgezek ilçesinde de yağan yoğun karla birlikte Hamamatik mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde de çocuklar kar yağışını ve tatili avantaja çevirerek sokağı kayak merkezine çevirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime iki gün ara verilen Tunceli’de çocuklar naylon poşet, bidon, tepsiler ile kayarak keyifli görüntüler ortaya çıkardı.

Kendi kayak merkezlerini kendilerinin oluşturduğunu belirten çocuklardan Tuğrul Gökalp, “Çemişgezek ilçemizde yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi. Bu yüzden bizde kendi kayak merkezimizi kendimiz oluşturduk. Bizim düşüncemize göre Uludağ’da, Palandöken’de, Ovacık’ta, Elazığ’da yani çevre yerlerdeki tüm kayak tesislerinde, bizim mahalle aralarındaki yaşadığımız kadar eğlenceli geçmiyor. Bizim için burası bir cennet”dedi.

Bu tarz kayak yapmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Gökalp, “İnanın biz burada kayak merkezlerinden daha fazla eğlenebiliyoruz. İmkânlarımız dolayısıyla poşetlerin, leğenlerin üzerinde kayak yapıyoruz. Biz burada çok mutluyuz. Diğer kayak merkezlerinde kayanlardan daha da mutluyuz” diye konuştu.

Çocuklardan Kalan Bilgiç ise “Biz burada poşetlerle, leğenlerle ve naylon ayakkabılarla falan kayak yapıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Oldukça mutluyuz. Çünkü buraya çok sık kar yağmıyor. Okullar da tatil oldu. Çok keyif veriyor. Heyecanlıyız. Kayak yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

