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Mahalle Evleri Ayvalık Belediyesi’ne açılan kapılar olacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan mahalle evlerinin dördüncüsü hizmete girmeye hazırlanıyor.Ayvalık Belediyesi, dördüncü mahalleevini açmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan mahalle evlerinin dördüncüsü hizmete girmeye hazırlanıyor.
Ayvalık Belediyesi, dördüncü mahalleevini açmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaları yerinde görmek amacıyla mahalleevini ziyaret etti. Eksikliklerin tamamlanması ve çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat veren Başkan Ergin, mahalle evlerinin belediyeye açılan kapılar olduğunu söyledi.
Merkezin çok yakında açılışını yapacaklarını duyuran Başkan Ergin, evin mesleki kursların merkezi olacağını vurgulayarak, “Halkla iç içe olabileceğimiz, sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalar yaptığımız projeler arasında yer alan evlerimizin devamı gelecek. Meslek sahibi olan gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam olanakları yaratılmasının da kapısı açılacak” dedi.
Açılışını gerçekleştirdikleri diğer evler gibi dördüncüsünü de mahalleliye emanet edeceklerinin ifade eden Başkan Ergin, “Adını biz mahalleevi olarak yazdık. Mahallelerde yaşayanlar ‘adına halkevi, semtevi, mahalleevi’ diyebilir, hemşehrilerimin gönlünden ne geçiyorsa halk arasında o isimle bilinsin. Bizim için önemli olan bir arada, mahallede,mahalleliyle birlikte olmak. Mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını orada yaşayanlar ile birlikte belirlemek, aile çatısı altında çözümler bulmak tüm amacımız” diye konuştu.

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