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Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde aydınlatması yeterli olmayan sokaklar mahalle halkının katkılarıyla alınan güneş enerjili, sensörlü led sokak lambalarıyla aydınlatılmaya başlandı.Mahalle Muhtarı Selçuk Sağlam, mahalle halkının katkılarıyla temin ettikleri 11 güneş enerjili, sensörlü led lambaları aydınlatması yeterli gelmeyen sokaklara monte ettiklerini söyledi.Elektrik dağıtım şirketinin her sokağa lamba takmadığı için bazı ara sokakların karanlığa büründüğünü belirten Sağlam,” Vatandaş karanlıkta gece evinden çıkmaya korkuyordu.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde aydınlatması yeterli olmayan sokaklar mahalle halkının katkılarıyla alınan güneş enerjili, sensörlü led sokak lambalarıyla aydınlatılmaya başlandı.
Mahalle Muhtarı Selçuk Sağlam, mahalle halkının katkılarıyla temin ettikleri 11 güneş enerjili, sensörlü led lambaları aydınlatması yeterli gelmeyen sokaklara monte ettiklerini söyledi.
Elektrik dağıtım şirketinin her sokağa lamba takmadığı için bazı ara sokakların karanlığa büründüğünü belirten Sağlam,” Vatandaş karanlıkta gece evinden çıkmaya korkuyordu. Buna çözüm bulmak amacıyla yaptığımız istişareler sonucu mahallemizde yeteri kadar aydınlatma olmayan alanları belirleyerek 11 güneş enerjili, sensörlü led sokak lambasının montajını tamamladık. Yaklaşık 2 bin 500 TL’ye mal olan ve çok sayıda Led’den oluşan tasarımlarıyla oldukça güçlü bir aydınlatma desteği oluşturan sensörlü lambalar etki alanına girildiğinde devreye girmektedir. Böylelikle hem sokaklarımız yeterince aydınlatılıyor, hem de devlete yük olmuyoruz. Artık vatandaşlarımız geceleri gönül rahatlığıyla dışarıya çıkabiliyorlar. Lamba alımına katkıda bulunan mahalle halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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