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Mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin çalışmaları aralıksız sürüyor

18.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin çalışmaları aralıksız sürüyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği mahalle konakları ve çok amaçlı sosyal tesisler projesinde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Hamidiye Alaca Mahallesinde Aksaray’ın ilk mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisinin temelleri atıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği mahalle konakları ve çok amaçlı sosyal tesisler projesinde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.
Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Hamidiye Alaca Mahallesinde Aksaray’ın ilk mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisinin temelleri atıldı. Temel atma töreninin ardından inşaat çalışmalarının hızlandığı projenin birinci katında zemin betonu atılarak betonarme direkleri dikildi. 2021 yılı içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen Hamidiye Alaca Mahalle Konağı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisi ile şehirde mahalle konağı kültürünün yerleşmesi hedefleniyor. Mahalle sakinlerinin çok fonksiyonlu olarak kullanmaları için bin 95 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Mahalle Konağı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisin içerisinde 2 adet muhtarlık ofisi yer alıyor. Proje kapsamında seçkin yayın evlerinin kitaplarının yer alacağı zengin bir kütüphane olacak. Kırım Misafirhanesi olarak adlandırılan konaklama bölümünde günlük 4 misafir ağırlanabilecek. Kırım kültürüne ait yöresel ürünlerin sergilenebileceği satış ve tanıtımının yapılabileceği 150 metrekare alana sahip bir salon yer alacak. Aynı anda 40 kişinin ibadet edebileceği mescitler de proje kapsamında hizmete sunulacak. Düğün, nişan ve toplu organizasyonların yapılabileceği 500 metrekare alana sahip bir salon yer alacak.
Aksaray Belediyesi tarafından şehirde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere birçok sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesislerin yapımının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada tüm çalışmaları hassasiyetle takip ettiğini ifade etti. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada göreve geldiği günden itibaren başlanılan birçok projenin tamamlanarak hizmete açıldığını, birçok projenin ise inşaat aşamasında ciddi aşama kat edildiğini belirtti.

Mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin çalışmaları aralıksız sürüyor

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